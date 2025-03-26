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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Венгрии сообщил, что направляется в Москву

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что направляется в Москву на переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Москву, где обсудит урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского электроснабжения и укрепление экономических связей с Россией.

«В центре внимания наших переговоров в Москве сегодня — мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества», — написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он также отметил, что «вчера мирные переговоры России и США достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее», и напомнил, что с начала конфликта на Украине в 2022 году Венгрия всегда призывала сохранять открытыми каналы связи с Москвой.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

24 марта в Эр-Рияде прошли экспертные консультации России и США. Пресс-служба Белого дома вечером 25 марта сообщила, что на переговорах в Эр-Рияде США договорились с представителями России и Украины обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

На саммите лидеров ЕС, завершившемся 21 марта в Брюсселе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в итоговом документе отказался поддержать положение о военной и политической помощи Украине. Это один из многочисленных случаев, когда Будапешт выступил против поддержки Киева или мер в отношении Москвы. В марте 2025 года Орбан предупредил, что дальнейшая финансовая и военная поддержка Украины грозит ЕС экономическими проблемами.

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Венгрия Петер Сийярто переговоры Россия Военная операция на Украине Украина США
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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