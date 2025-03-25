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Общество ,  
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Суд отказал Алсу в запрете ее экс-супругу на выезд из России из-за долгов

Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в иске о запрете бывшему супругу Абрамову Яну покидать Россию, сообщает пресс-служба общей юрисдикции столицы.

Алсу требовала признать незаконным постановление об отказе ограничить ее мужу выезд из России. Но инстанция ей отказала.

Певица развелась с мужем летом 2024 года. «Выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным», — пояснил тогда ее адвокат.

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Согласно заявлению об урегулировании, Абрамов предложил Алсу оставить ей активы и имущество на 2,5 млрд руб. Бизнесмен пообещал юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни певицы и их совместных детей.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В браке у них родились две дочери, Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

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Алсу Абрамова фото

Алсу Абрамова

певица
27 июня 1983 года
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