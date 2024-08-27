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Общество ,  
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Алсу развелась с мужем из-за одного «обстоятельства»

Певица Алсу добилась развода с бизнесменом Яном Абрамовым
Брак Алсу с бизнесменом Абрамовым завершен благодаря одному факту, который мешает их совместной жизни, рассказал адвокат. Алсу прежде говорила, что «назад дороги нет», но муж хотел помириться
Алсу
Алсу (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Певица Алсу официально разведена с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Иск о разводе удовлетворил Пресненский суд Москвы, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский.

«Развод — это всегда трагедия для людей. Развод Алсу и Яна вылился в большую трагедию (дети, имущество, пресса). К сожалению, недавно выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным. Это конец. Семья Абрамовых распалась. Мне очень жаль», — сказал юрист.

Алсу подала иск о расторжении брака в конце мая. Заседание отложили до августа для примирения сторон. Муж выражал готовность помириться, но певица пообещала, что, несмотря на это, «развод все-таки состоится». «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — подчеркнула она.

Абрамов и Сафина (девичья фамилия Алсу) поженились в 2006 году. В браке у них родились две дочери, Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно.

Весной 2019 года Микелла стала победительницей шестого сезона телешоу «Голос. Дети» на «Первом канале», что привело к скандалу. Тогда Group-IB обнаружила накрутку голосов в пользу дочери Алсу, после чего руководство телеканала решило аннулировать результаты голосования. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех участников финала. Певица признала покупку голосов, но отметила, что делала это «в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами «Первого канала», — отправила 40 СМС с двух номеров и агитировала друзей и поклонников поддержать ее дочь. В апреле она публично извинилась за ситуацию, отметив, что «воспользовалась своей известностью».

Согласно заявлению Абрамова об урегулировании, он предложил оставить Алсу активы и имущество на 2,5 млрд руб. Бизнесмен пообещал юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу и их детей.

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Алсу Абрамова

певица
27 июня 1983 года
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