Алсу на предложение мужа ответила, что «назад дороги нет»

Суд отложил заседание на два месяца для мирного урегулирования условий раздела имущества, а не для сохранения семьи, сказала Алсу. Чуть ранее адвокат Абрамова связал перенос заседания с примирением сторон

Алсу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Развод Алсу Абрамовой с ее супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, состоится. Об этом заявила певица, передает журналистка Ксения Собчак.

«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката, — это то, что развод все-таки состоится», — сказала она.

По словам Алсу, суд отложил заседание на два месяца не для примирения и сохранения семьи, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — подчеркнула певица.

В конце мая Алсу подала на развод с мужем. Дело рассматривает мировой судья судебного участка № 418 Пресненского района Илья Кузьмин. В деле певица указана в качестве истца, ее супруг — ответчик. Сегодня брак пары должны были официально расторгнуть.

Адвокат Абрамова заявил, что суд отложен на два месяца для примирения сторон. «Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — уточнил он. Алсу и Абрамов не присутствовали на заседании суда.

По словам юриста, ходатайства о разделе имущества нет. Абрамов в заявлении об урегулировании ситуации написал, что общая стоимость активов и имущества, которые предлагаются к передаче Алсу, составляет ориентировочно 2,5 млрд руб. В документе он также выразил готовность юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу и их детей.