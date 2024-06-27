Алсу на предложение мужа ответила, что «назад дороги нет»
Развод Алсу Абрамовой с ее супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, состоится. Об этом заявила певица, передает журналистка Ксения Собчак.
«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката, — это то, что развод все-таки состоится», — сказала она.
По словам Алсу, суд отложил заседание на два месяца не для примирения и сохранения семьи, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — подчеркнула певица.
В конце мая Алсу подала на развод с мужем. Дело рассматривает мировой судья судебного участка № 418 Пресненского района Илья Кузьмин. В деле певица указана в качестве истца, ее супруг — ответчик. Сегодня брак пары должны были официально расторгнуть.
Адвокат Абрамова заявил, что суд отложен на два месяца для примирения сторон. «Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — уточнил он. Алсу и Абрамов не присутствовали на заседании суда.
По словам юриста, ходатайства о разделе имущества нет. Абрамов в заявлении об урегулировании ситуации написал, что общая стоимость активов и имущества, которые предлагаются к передаче Алсу, составляет ориентировочно 2,5 млрд руб. В документе он также выразил готовность юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу и их детей.
Абрамов и Сафина (девичья фамилия Алсу) поженились в 2006 году. В браке у них родились две дочери, Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно.
Весной 2019 года Микелла стала победительницей шестого сезона телешоу «Голос. Дети» на «Первом канале», что вызвало скандал. Тогда Group-IB обнаружила накрутку голосов в пользу дочери Алсу, после чего руководство телеканала решило аннулировать результаты голосования. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех участников финала.
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