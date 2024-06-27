 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Алсу на предложение мужа ответила, что «назад дороги нет»

Алсу: развод с Яном Абрамовым состоится, решение принято однозначно
Суд отложил заседание на два месяца для мирного урегулирования условий раздела имущества, а не для сохранения семьи, сказала Алсу. Чуть ранее адвокат Абрамова связал перенос заседания с примирением сторон
Алсу
Алсу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Развод Алсу Абрамовой с ее супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, состоится. Об этом заявила певица, передает журналистка Ксения Собчак.

«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката, — это то, что развод все-таки состоится», — сказала она.

По словам Алсу, суд отложил заседание на два месяца не для примирения и сохранения семьи, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — подчеркнула певица.

Стало известно, когда суд начнет рассматривать иск певицы Алсу о разводе
Life
Ян Абрамов и Алсу

В конце мая Алсу подала на развод с мужем. Дело рассматривает мировой судья судебного участка № 418 Пресненского района Илья Кузьмин. В деле певица указана в качестве истца, ее супруг — ответчик. Сегодня брак пары должны были официально расторгнуть.

Адвокат Абрамова заявил, что суд отложен на два месяца для примирения сторон. «Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — уточнил он. Алсу и Абрамов не присутствовали на заседании суда.

По словам юриста, ходатайства о разделе имущества нет. Абрамов в заявлении об урегулировании ситуации написал, что общая стоимость активов и имущества, которые предлагаются к передаче Алсу, составляет ориентировочно 2,5 млрд руб. В документе он также выразил готовность юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу и их детей.

Абрамов и Сафина (девичья фамилия Алсу) поженились в 2006 году. В браке у них родились две дочери, Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно.

Весной 2019 года Микелла стала победительницей шестого сезона телешоу «Голос. Дети» на «Первом канале», что вызвало скандал. Тогда Group-IB обнаружила накрутку голосов в пользу дочери Алсу, после чего руководство телеканала решило аннулировать результаты голосования. Гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех участников финала.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Алсу развод суд
Алсу Абрамова фото

Алсу Абрамова

певица
27 июня 1983 года
Материалы по теме
Адвокат заявил, что муж Алсу хочет с ней помириться
Общество
Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз
Экономика
Стерлигов объявил о разводе с «еретичкой» и отлучении детей от наследства
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
Латвийский боец ММА получит российский паспорт по программе репатриации Спорт, 18:12
Суд приговорил экс-сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках Общество, 18:11
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 18:10
«Химки» объявили о возвращении 37-летнего Дениса Глушакова Спорт, 18:07
Аренда помещений под магазины и услуги в элитных ЖК Москвы выросла на 15% Недвижимость, 18:05
Дипломаты США назвали запрет СМИ в России возвращением в советское время Политика, 18:02
Тренер заявил, что пятиборка осудила спецоперацию ради шанса на Олимпиаду Спорт, 18:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
JPMorgan: выплаты клиентам криптобирж-банкротов сбалансируют друг друга Крипто, 17:53
В Севастополе после атаки ВСУ появятся укрытия-блиндажи Политика, 17:48
«Трансмашхолдинг» пообещал проверить все поезда после расцепления на МЦД Общество, 17:46
Медведев заявил о срочном характере мирного предложения России по Украине Политика, 17:41
Как конфронтация двух президентов привела Боливию на грань переворота Политика, 17:40
В ГК «Галс-Девелопмент» произошло усиление управленческой команды Пресс-релиз, 17:39
Алсу на предложение мужа ответила, что «назад дороги нет» Общество, 17:37