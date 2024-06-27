Адвокат заявил, что муж Алсу хочет с ней помириться
Суд дал два месяца певице Алсу Абрамовой и ее супругу, бизнесмену Яну Абрамову два месяца для примирения по делу о расторжении брака, сообщил адвокат мужа на выходе из участка, передает «Стархит».
«Суд отложен на два месяца для примирения сторон. Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — заявил юрист.
Сторона Абрамова, «заявила ходатайство о предоставлении дополнительного срока для примирения супругов», — рассказал собеседник издания.
Сегодня брак пары должны были официально расторгнуть. Суд удовлетворил прошение и назначил следующее заседание на 27 августа, которое пройдет в закрытом для СМИ формате.
По словам адвоката Абрамова, «обе стороны подали ходатайство о предложении о примирении», сообщила журналистка Ксении Собчак. При этом ходатайства о разделе имущества нет. Адвокат второй стороны от комментариев Собчак отказался. Алсу и Ян Абрамов не присутствовали на заседании суда.
По данным на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы, судебное заседание по делу о расторжении брака началось в 14:00 мск 27 июня.
В заявлении об урегулировании ситуации Абрамов написал, что общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу, составляет примерно 2,5 млрд руб.. Он также выразил готовность юридически закрепить за собой дополнительных обязательств, направленных на обеспечение комфортной жизни Алсу и их детей.
Алсу подала на развод с мужем в конце мая. Дело рассматривает Илья Кузьмин, мировой судья судебного участка № 418 Пресненского района. В деле певица указана в качестве истца, ее супруг — ответчик. Предположения о разводе Алсу появились летом прошлого года, когда она сообщила в социальных сетях о «стрессовых изменениях» в жизни.
Сафина (девичья фамилия Алсу) и Абрамов поженились в 2006 году. В браке у них родились две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно.
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