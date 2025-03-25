Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества, сообщает официальный сайт Думы.
Документ содержит комплекс мер, направленных на борьбу со злоумышленниками и сохранение денежных средств граждан.
В частности, закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и операторами связи.
При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана проверить наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. В случае выявления этого банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. руб. в сутки и уведомить клиента о причинах.
Также закон предоставит гражданам возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег.
Законом предусматривается обязательная маркировка звонков с отображением на экране телефона наименования организации, от представителя которой исходит вызов.
Для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений устанавливается запрет на информирование граждан через мессенджеры.
Кроме того, россиянам будет предоставлена возможность установить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на оформление на их имя сим-карт.
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