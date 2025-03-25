В Москве завели дело о похищении девочки-подростка кибермошенниками

Ева Залужная (Фото: СК России по г. Москве)

Следователи в Москве завели уголовное дело после заявления женщины об исчезновении и возможном похищении ее дочери-подростка, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Школьнице 15 лет.

«24 марта 2025 года девочка ушла из дома, расположенного на улице Черемушки в Новой Москве, в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Ее мама написала заявление на следующий день, 25 марта.

Дело возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.

По предварительным данным, пропажа девочки может быть связана с деятельностью телефонных мошенников.

Ранее, 18 марта, в Ачинске 15-летняя школьница ушла из дома, а спустя пару часов ее отцу пришло видео, где девочка просит перевести 500 тыс. руб. за ее освобождение.

На следующий день, 19 марта, ее вышли искать более 150 человек. Однако оказалось, что подростка никто не похищал. Несовершеннолетнюю нашли в тот же день квартире в городе Назарово.