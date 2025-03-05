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Политика ,  
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Путин назвал ущерб от кибермошенников недопустимым для России

В России «крайне острая» ситуация с кибермошенничеством, злоумышленники нанесли гражданам «недопустимый ущерб», заявил Путин. По оценкам ЦБ, в 2024 году с банковских счетов россиян похитили рекордные 27,5 млрд руб.
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Кибермошенники нанесли «недопустимый ущерб» гражданам, а значит, и государству, сложилась «крайне острая» ситуация, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Очень большие, — заявил президент. — Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро — без так называемого периода охлаждения».

В ходе совещания глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала об обсуждении ограничений числа банковских карт, разрешенных для оформления на одного человека. По ее словам, эти меры необходимы для борьбы с «дропами» — посредниками, которые выводят и обналичивают похищенные средства.

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Фото:Андрей Любимов / РБК
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко предложил дать возможность россиянам устанавливать самозапрет на оформление сим-карт и международные звонки для борьбы с мошенниками.

С 1 марта на портале «Госуслуги» можно установить ограничения на выдачу кредитов и займов. По словам Набиуллиной, этой услугой воспользовались 3 млн россиян.

По итогам 2024 года мошенники украли со счетов россиян рекордные 27,5 млрд руб., что на 74,4% больше показателей 2023-го, отмечали в Банке России. Из них 26,9 млрд руб. похитили у физлиц, 1,2 млрд руб. — у юрлиц. Банки смогли вернуть клиентам 2,7 млрд руб. или 9,9% от общего объема украденных средств.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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