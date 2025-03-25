«Звезда» сообщила о ранении еще одного журналиста при ударе HIMARS
Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, который был вместе с погибшими в результате удара двух ракет HIMARS в ЛНР сотрудниками «Известий» и «Звезды», тяжело ранен, сообщает телеканал.
Последняя новость под именем Гольдина была опубликована на сайте «Звезды» 24 марта, в день обстрела. В ней говорится о спасении зенитного ракетного комплекса от украинского беспилотника в зоне спецоперации.
Журналисты попали под удар в Кременском районе, всего погибли шесть человек, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. Среди них корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, отметил Пасечник, пострадал 14-летний подросток, его доставили в больницу с осколочными ранениями.
По данным СК, журналисты погибли в поселке Михайловка.
СК после случившегося завел дело сразу по трем статьям — об убийстве; воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов; умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Посол министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинские военные преднамеренно выслеживают российских журналистов.
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