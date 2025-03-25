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Военная операция на Украине ,  
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«Звезда» сообщила о ранении еще одного журналиста при ударе HIMARS

«Звезда» сообщила о ранении журналиста Гольдина при ударе HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине
Никита Гольдин
Никита Гольдин (Фото: zvezdanews / Telegram)

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, который был вместе с погибшими в результате удара двух ракет HIMARS в ЛНР сотрудниками «Известий» и «Звезды», тяжело ранен, сообщает телеканал.

Последняя новость под именем Гольдина была опубликована на сайте «Звезды» 24 марта, в день обстрела. В ней говорится о спасении зенитного ракетного комплекса от украинского беспилотника в зоне спецоперации.

Журналисты попали под удар в Кременском районе, всего погибли шесть человек, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. Среди них корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, отметил Пасечник, пострадал 14-летний подросток, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

По данным СК, журналисты погибли в поселке Михайловка.

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СК после случившегося завел дело сразу по трем статьям — об убийстве; воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов; умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Посол министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинские военные преднамеренно выслеживают российских журналистов.

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