Момент взрыва газа в квартире в Махачкале

Появилось видео с моментом взрыва газа в квартире в Махачкале

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Появилось видео с моментом взрыва газа в доме в Махачкале. На кадрах слышен сильный взрыв. После этого обломки упали на машины, которые стоят около дома.

Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. Во время взрыва пострадали два человека.

Взрывом повредило окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.