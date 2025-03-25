Момент взрыва газа в квартире в Махачкале
Появилось видео с моментом взрыва газа в доме в Махачкале. На кадрах слышен сильный взрыв. После этого обломки упали на машины, которые стоят около дома.
Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. Во время взрыва пострадали два человека.
Взрывом повредило окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
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