Спасатели начали разбирать конструкции на месте взрыва газа в Махачкале
Спасатели приступили к разборке конструкций на месте взрыва газа в жилом доме в Махачкале, сообщает пресс-служба МЧС.
«Спасатели МЧС России разбирают шаткие конструкции и оказывают помощь людям в Махачкале. На месте работают 86 сотрудников и 24 единицы техники», — говорится в сообщении.
Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. В минздраве Дагестана рассказали, что пострадали два человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии. МЧС сообщает о повреждении окон в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
Вскоре после возгорания выяснилось, что дом на Гапцахской не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных домов.
Позже появилось сообщение, что в Махачкале произошел взрыв газа в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Имама Шамиля.
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