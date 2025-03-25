Спасатели начали разбирать конструкции на месте взрыва газа в Махачкале

Фото: МЧС России

Спасатели приступили к разборке конструкций на месте взрыва газа в жилом доме в Махачкале, сообщает пресс-служба МЧС.

«Спасатели МЧС России разбирают шаткие конструкции и оказывают помощь людям в Махачкале. На месте работают 86 сотрудников и 24 единицы техники», — говорится в сообщении.

Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. В минздраве Дагестана рассказали, что пострадали два человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии. МЧС сообщает о повреждении окон в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.



Вскоре после возгорания выяснилось , что дом на Гапцахской не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных домов.

Позже появилось сообщение, что в Махачкале произошел взрыв газа в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Имама Шамиля.