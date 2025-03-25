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Общество ,  
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В Махачкале прогремел еще один взрыв

В Махачкале прогремел еще один взрыв
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Взрыв газа прогремел в салоне сотовой связи в Махачкале, сообщили в управлении МВД по Дагестану. 

В ведомстве отметили, что «в 10:10 [мск] в дежурную часть МВД Дагестана от очевидцев поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Имама Шамиля, произошел хлопок газовоздушной смеси».

По предварительным данным, пострадали два человека, добавили там. На место направлены наряды полиции и экстренных служб.

В Минздраве республики сообщили о четверых пострадавших (детей среди них нет), предварительно, трое — в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Двух пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале госпитализировали
Общество
Фото:МЧС России

Ранее в Махачкале в многоэтажке взорвался газ. По предварительным данным, пострадали два человека, их госпитализировали.

Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской, после чего начался пожар. Дом, в котором взорвался газ, не был введен в эксплуатацию и не должен быть заселен, сказали в мэрии. Прокуратура начала проверку.

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Дагестан Махачкала МВД
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