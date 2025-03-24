Минздрав сообщил о 37 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
Общее число пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом в Симферопольском районе Крыма составило 37 человек, включая восемь несовершеннолетних, из них 15 получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба минздрава Республики Крым.
По данным ведомства, были госпитализированы 22 человека, включая ребенка.
Один пациент был направлен в клиническую больницу им. Н.А. Семашко, еще один — в детскую клиническую больницу. В Симферопольскую центральную районную клиническую больницу были доставлены восемь человек, в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6 — 12.
ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь.
В результате столкновения погибли шесть пассажиров. Водитель автобуса, который врезался в стоящий на обочине грузовик, сообщил, что его ослепило солнце.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц
Позже машина экстренных служб, направлявшаяся к месту происшествия, столкнулась с легковым автомобилем. Пострадали водитель и пассажир Lada Largus, их доставили в больницу. По предварительным данным, 33-летний водитель спецтранспорта двигался с включенными маячками и сиреной, но проехал перекресток на красный сигнал, что привело к столкновению.
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