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Общество ,  
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Минздрав сообщил о 37 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым / Telegram
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым / Telegram

Общее число пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом в Симферопольском районе Крыма составило 37 человек, включая восемь несовершеннолетних, из них 15 получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба минздрава Республики Крым.

По данным ведомства, были госпитализированы 22 человека, включая ребенка.

Один пациент был направлен в клиническую больницу им. Н.А. Семашко, еще один — в детскую клиническую больницу. В Симферопольскую центральную районную клиническую больницу были доставлены восемь человек, в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6 — 12.

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ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь.

В результате столкновения погибли шесть пассажиров. Водитель автобуса, который врезался в стоящий на обочине грузовик, сообщил, что его ослепило солнце.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц

Позже машина экстренных служб, направлявшаяся к месту происшествия, столкнулась с легковым автомобилем. Пострадали водитель и пассажир Lada Largus, их доставили в больницу. По предварительным данным, 33-летний водитель спецтранспорта двигался с включенными маячками и сиреной, но проехал перекресток на красный сигнал, что привело к столкновению.

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