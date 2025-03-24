«И всё»: водитель автобуса объяснил, почему врезался в грузовик в Крыму
Водитель автобуса в Крыму, который врезался в грузовик, дал показания следователям. На видео, которое показал Следственный комитет, водитель говорит, что согласен с задержанием.
«Я двигался по указанному маршруту, проехал по кольцу, выезжая из аэропорта. Двигался в направлении Укромного. Солнце меня осветило, я не заметил стоящего на обочине «КАМАЗа» с прицепом. И все, совершил ДТП», — рассказал водитель. Ранее сотрудникам ДПС он уже говорил, что не заметил грузовик из-за ослепившего его солнца. «Вину я свою осознаю, очень сожалею о случившемся», — добавил водитель во время допроса.
Водитель задержан. После аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса о нарушении ПДД. По этой статье ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. В больницы после аварии попали 36 человек, шесть — погибли.
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