В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму погибли пять человек

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Рейсовый автобус и большегруз столкнулись в районе села Укромное Симферопольского района Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Погибли пять человек, 13 пострадали, рассказали в МЧС.

В управлении Следственного комитета по республике сообщили о поручении возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

В субботу, 22 марта, в Тульской области, на 199-м километре трассы М-2, произошла крупная авария с участием четырех легковых автомобилей. В результате погибла женщина, пострадали как минимум десять человек.