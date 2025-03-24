В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму погибли пять человек
Рейсовый автобус и большегруз столкнулись в районе села Укромное Симферопольского района Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Погибли пять человек, 13 пострадали, рассказали в МЧС.
В управлении Следственного комитета по республике сообщили о поручении возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.
В субботу, 22 марта, в Тульской области, на 199-м километре трассы М-2, произошла крупная авария с участием четырех легковых автомобилей. В результате погибла женщина, пострадали как минимум десять человек.
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