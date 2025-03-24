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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Визит второй леди США в Гренландию вызвал возмущение властей Дании

Визит второй леди США Уши Вэнс в Гренландию вызвал возмущение властей Дании
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Уша Вэнс
Уша Вэнс (Фото: Allison Joyce / Getty Images)

Вторая леди США Уша Вэнс, жена вице-президента Джей Ди Вэнса, посетит Гренландию, пишет The Washington Post.

Визит начнется 27 марта и продлится два дня. Вэнс посетит исторические места, познакомится с гренландским наследием и примет участие в национальной гонке на собачьих упряжках.

По данным датских изданий Berlingske и Jyllands-Posten, в Гренландию также отправится советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде в комментарии местному изданию Sermitsiaq назвал предстоящий визит делегации США «агрессивным».

«На данном этапе это никоим образом не может быть охарактеризовано как безобидный визит жены политика. Что будет делать в Гренландии советник по нацбезопасности? Единственная цель этого — продемонстрировать нам свою силу», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп после победы на выборах президента в 2024 году выразил намерение присоединить Гренландию к США, не исключив, что для достижения цели прибегнет к военному или экономическому давлению. Издание Politico писало, что интерес к Гренландии со стороны Трампа обусловлен природными ресурсами острова, включая значительные запасы нефти и газа.

По результатам опроса агентства Verian, опубликованным в январе 2025 года, 85% жителей Гренландии выступили против присоединения острова к США.

Гренландия — самый большой остров в мире, расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Он образует одноименную административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Правительство Гренландии отвечает за большинство внутренних дел, включая образование, здравоохранение и разработку природных ресурсов. За Копенгагеном — последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта (гренландский и датский), являются гражданами ЕС. При этом в 2024-м правительство острова обнародовало Стратегию внешней политики, обороны и безопасности на 2024–2033 годы под названием «Гренландия в мире — ничего о нас без нас».

С 2009 года между Данией и Гренландией действует соглашение, согласно которому остров может получить независимость после проведения референдума.

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Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс США Гренландия Дания визит
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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