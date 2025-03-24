Визит второй леди США в Гренландию вызвал возмущение властей Дании
Вторая леди США Уша Вэнс, жена вице-президента Джей Ди Вэнса, посетит Гренландию, пишет The Washington Post.
Визит начнется 27 марта и продлится два дня. Вэнс посетит исторические места, познакомится с гренландским наследием и примет участие в национальной гонке на собачьих упряжках.
По данным датских изданий Berlingske и Jyllands-Posten, в Гренландию также отправится советник по национальной безопасности Майк Уолтц.
Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде в комментарии местному изданию Sermitsiaq назвал предстоящий визит делегации США «агрессивным».
«На данном этапе это никоим образом не может быть охарактеризовано как безобидный визит жены политика. Что будет делать в Гренландии советник по нацбезопасности? Единственная цель этого — продемонстрировать нам свою силу», — сказал он.
Президент США Дональд Трамп после победы на выборах президента в 2024 году выразил намерение присоединить Гренландию к США, не исключив, что для достижения цели прибегнет к военному или экономическому давлению. Издание Politico писало, что интерес к Гренландии со стороны Трампа обусловлен природными ресурсами острова, включая значительные запасы нефти и газа.
По результатам опроса агентства Verian, опубликованным в январе 2025 года, 85% жителей Гренландии выступили против присоединения острова к США.
Гренландия — самый большой остров в мире, расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Он образует одноименную административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.
Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Правительство Гренландии отвечает за большинство внутренних дел, включая образование, здравоохранение и разработку природных ресурсов. За Копенгагеном — последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта (гренландский и датский), являются гражданами ЕС. При этом в 2024-м правительство острова обнародовало Стратегию внешней политики, обороны и безопасности на 2024–2033 годы под названием «Гренландия в мире — ничего о нас без нас».
С 2009 года между Данией и Гренландией действует соглашение, согласно которому остров может получить независимость после проведения референдума.
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