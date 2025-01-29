Большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США
Идею президента США Дональда Трмпа о переходе Гренландии под контроль Вашингтона отвергли 85% жителей острова, сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на данные опроса.
Исследование провело независимое агентство Verian по запросу Berlingske и издания Sermitsiaq. 9% участников опроса заявили об отсутствии позиции по вопросу присоединения Гренландии к США.
При этом 6% опрашиваемых одобрили предложение Трампа. 45% участников опроса считают идею президента США угрозой для Гренландии. Всего агентство опросило 497 человек, в исследовании участвовали граждане старше 18 лет.
Гренландия — самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. На острове проживают около 57 тыс. человек, он богат природными ресурсами.
Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство относит к критически важным.
В 2019 году в свой первый президентский срок Трамп уже обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии, но они его отклонили. После победы на выборах 2024 года республиканец вернулся к этой идее, он утверждал, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире».
В начале января гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США; Фредериксен назвала это желание «законным и понятным».
В конце января Financial Times написала, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что всерьез настроен взять Гренландию под контроль. Фредериксен после беседы подчеркнула, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается.
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