Сын Ефремова после УДО отца заявил, что помнит о погибшем Сергее Захарове

Никита Ефремов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Никита Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, которому суд одобрил условно-досрочное освобождение (УДО), заявил, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанна в России экстремистской и запрещена).

Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал Никита Ефремов.

Он также выразил соболезнования родным и близким Захарова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого находился 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ им. Склифосовского, но спасти ему жизнь врачи уже не смогли.

При медосвидетельствовании после аварии в крови Ефремова обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле — такой показатель может быть, если выпить бутылку водки. В анализах актера также нашли следы каннабиноидов и кокаина. Суд приговорил его к восьми годам колонии.

В марте 2024 года администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание Ефремов, поддержала его ходатайство об УДО. Через месяц юрист Юрий Падалко опроверг информацию о том, что его подзащитному отказали в освобождении. «Очередная утка. Документы на УДО еще не подавали», — сказал тогда адвокат артиста.

В апреле 2024 года Никита Ефремов признался, что испытывает смешанные эмоции при мысли о своем отце. По его словам, он чувствует «внутри очень много печали и тоски» и очень хочет обнять отца, направить его и помочь ему.