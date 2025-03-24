Сын Ефремова после УДО отца заявил, что помнит о погибшем Сергее Захарове
Никита Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, которому суд одобрил условно-досрочное освобождение (УДО), заявил, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанна в России экстремистской и запрещена).
Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля.
«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал Никита Ефремов.
Он также выразил соболезнования родным и близким Захарова.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого находился 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ им. Склифосовского, но спасти ему жизнь врачи уже не смогли.
При медосвидетельствовании после аварии в крови Ефремова обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле — такой показатель может быть, если выпить бутылку водки. В анализах актера также нашли следы каннабиноидов и кокаина. Суд приговорил его к восьми годам колонии.
В марте 2024 года администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание Ефремов, поддержала его ходатайство об УДО. Через месяц юрист Юрий Падалко опроверг информацию о том, что его подзащитному отказали в освобождении. «Очередная утка. Документы на УДО еще не подавали», — сказал тогда адвокат артиста.
В апреле 2024 года Никита Ефремов признался, что испытывает смешанные эмоции при мысли о своем отце. По его словам, он чувствует «внутри очень много печали и тоски» и очень хочет обнять отца, направить его и помочь ему.
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