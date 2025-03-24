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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова рассказал о планах актера после освобождения по УДО

Адвокат Падалко: Ефремов после освобождения намерен лечиться от болезни легких
Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов на экране
Михаил Ефремов на экране (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по условно-досрочному освобождению займется лечением из-за серьезного заболевания, заявил адвокат актера Юрий Падалко.

«Сейчас он займется лечением. Действительно, у него серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. — РБК)», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Падалко, в колонию приезжали врачи-пульмонологи, которые старались предотвратить развитие болезни. Однако Ефремову все еще «необходимо это лечение, потому что очень может быть печальный исход», добавил адвокат.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — длительное, прогрессирующее заболевание легких. Среди симптомов болезни — длительный кашель с выделением мокроты, одышка, особенно при физической нагрузке, хрипы в легких, общая слабость и недомогание.

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Михаил Ефремов

Кроме того, на суде Ефремов заявил, что его «главный враг — это алкоголь». «И я исключаю его из своей жизни», — сказал он по видеосвязи из колонии. По словам актера, он скучает по профессии и хочет приносить пользу обществу, кроме того, у него проблемы со здоровьем.

Актер стал виновником аварии в центре Москвы летом 2020 года. Тогда он, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее умер в больнице. Ефремову дали восемь лет колонии общего режима. Выход по УДО актеру одобрили 24 марта.

В феврале 2025 года суд в Белгородской области сообщил, что актер подал ходатайство об УДО. Тогда адвокат также упомянул, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Во ФСИН в ответ заявили, что состояние здоровья Ефремова удовлетворительное, «без отрицательной динамики».

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Михаил Ефремов фото

Михаил Ефремов

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10 ноября 1963 года
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