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Авария с участием Ефремова ,  
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Колония одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Комиссия в колонии одобрила ходатайство актера Михаила Ефремова об УДО
Сюжет
Авария с участием Ефремова
Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО, сообщил глава ОНК Москвы Георгий Волков. По его словам, все зависит от предстоящего суда
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщил председатель общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков в своем телеграм-канале 4 марта. «Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», — сказал он.

Ефремов получил семь с половиной лет строгого режима за ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель фургона.

По словам Волкова, он отбыл с учетом времени в СИЗО уже более половины срока. «Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока», — сказал глава ОНК.

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Общество
Михаил Ефремов

Волков также подчеркнул, что всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр в том случае, если суд решит, что освобождать актера по УДО еще несвоевременно.

В январе 2023 года Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы, но в феврале того же года отозвал свою просьбу.

Актер спровоцировал ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Ефремов не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент совершения происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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В сентябре того же года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок был смягчен до семи с половиной лет.

Актер пытался обжаловать приговор, настаивая в том числе на слабом здоровье, но прокурор в сентябре 2021 года выступил против изменения наказания, так как, по его словам, Ефремов «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».

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Георгий Смирнов
Михаил Ефремов УДО
Михаил Ефремов фото

Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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