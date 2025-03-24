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Переговоры России и США ,  
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На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерыв на обед

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Переговоры России и США
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Военная операция на Украине
Отель The Ritz-Carlton, где проходят&nbsp;переговоры делегаций России и США
Отель The Ritz-Carlton, где проходят переговоры делегаций России и США (Фото: ТАСС)

На переговорах России и США, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, объявили перерыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник агентства «РИА Новости» уточнил, что стороны сделали перерыв для обеда.

«Обед», — ответил собеседник агентства в ответ на вопрос о ходе переговоров.

Разговор российской и американской делегаций продолжался почти три часа. В ближайшее время стороны продолжат переговоры.

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде проходит в отеле Ritz-Carlton, территорию которого журналистам предложили покинуть.

Консультации посвящены безопасности судоходства в Черном море. Россию представляют глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США в переговорах участвуют директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что одной из тем обсуждения может стать возобновление зерновой сделки, прекратившей действие в 2023 году. Спецпосланник США Стив Уиткофф отмечал, что речь идет о моратории на удары по судам в Черном море.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры Украины и США. По словам украинского министра обороны Рустема Умерова, они касались защиты энергообъектов и критической инфраструктуры. США ранее планировали организовать 24 марта непрямые переговоры между Москвой и Киевом в формате «челночной дипломатии», но встреча украинской и американской делегаций состоялась на день раньше.

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Переговоры Россия США Эр-Рияд Военная операция на Украине Григорий Карасин Сергей Беседа
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