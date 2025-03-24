 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Грузии ,  
0 

Президент Грузии отозвал из КС иск о законе об иноагентах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из КС иск о законе об иноагентах
Сюжет
Протесты в Грузии
Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / АР / ТАСС)

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который подала бывший президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило агентство iPress.ge со ссылкой на пресс-службу президента.

«Закон призван максимально информировать общественность об источниках финансирования организаций, продвигающих интересы иностранных держав. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отозвать конституционный иск», — цитирует пресс-службу агентство iPress.ge.

Парламент Грузии одобрил «американскую версию» закона об иноагентах
Политика
Фото:parliament.ge

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», хотя на него наложила вето президент республики. Тогда этот пост занимала Саломе Зурабишвили. В июле она подала в Конституционный суд иск с требованием отменить закон. Первые слушания прошли в конце августа.

Действие принятого закона распространяется на некоммерческие организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Они обязаны каждый год предоставлять в Минюст декларацию о доходах и расходах. В противном случае им грозят штрафы.

Принятый закон вызвал массовые протесты в Грузии, а оппозиция назвала его «российским». В Кремле заявили, что в настоящее время «общемировой практикой» является борьба со вмешательством иностранных государств во внутреннюю политику. США объявили, что не будут выдавать визы грузинским политикам, проводившим закон об иноагентах.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Грузия иноагенты закон об иностранных агентах Конституционный суд
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, экс-президент Грузии
18 марта 1952 года
Материалы по теме
Президент Грузии назвал действия Европы подталкиванием к войне с Россией
Политика
Евросоюз отменил безвиз для грузинских чиновников и дипломатов
Политика
Суд в Грузии вынес новый приговор Саакашвили
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Пожарные ликвидировали пожар в центре МосквыГород, 14:30
FT узнала о беспокойстве в Европе из-за переговоров по Черному морюПолитика, 14:27
В Приморье разбился штурмовик Су-25Политика, 14:25
Универсальный код: что происходит вокруг внедрения единого QRОтрасли, 14:25
Активность в сети и количество Ethereum на биржах упали. Что с альткоиномКрипто, 14:13
Орловский губернатор заявил, что в регионе сейчас нет беременных школьницОбщество, 14:12
Мирра Андреева пожаловалась на хейт в соцсетях после проигрыша в МайамиСпорт, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Комитет Думы одобрил уголовную статью за незаконную регистрацию ИПОбщество, 14:02
Суд принял решение по УДО Михаила ЕфремоваОбщество, 14:00
Как повысить доступность сайтов автодилера на 30%РБК Компании, 14:00
Появилось фото с места пожара в элитном ЖК в центре МосквыГород, 13:59
Президент Грузии отозвал из КС иск о законе об иноагентахПолитика, 13:57
Крыса в мисо-супе обвалила акции японского ресторанного холдингаИнвестиции, 13:54