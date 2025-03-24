Президент Грузии отозвал из КС иск о законе об иноагентах

Михаил Кавелашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / АР / ТАСС)

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который подала бывший президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило агентство iPress.ge со ссылкой на пресс-службу президента.

«Закон призван максимально информировать общественность об источниках финансирования организаций, продвигающих интересы иностранных держав. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отозвать конституционный иск», — цитирует пресс-службу агентство iPress.ge.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», хотя на него наложила вето президент республики. Тогда этот пост занимала Саломе Зурабишвили. В июле она подала в Конституционный суд иск с требованием отменить закон. Первые слушания прошли в конце августа.

Действие принятого закона распространяется на некоммерческие организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Они обязаны каждый год предоставлять в Минюст декларацию о доходах и расходах. В противном случае им грозят штрафы.

Принятый закон вызвал массовые протесты в Грузии, а оппозиция назвала его «российским». В Кремле заявили, что в настоящее время «общемировой практикой» является борьба со вмешательством иностранных государств во внутреннюю политику. США объявили, что не будут выдавать визы грузинским политикам, проводившим закон об иноагентах.