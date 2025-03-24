Президент Грузии отозвал из КС иск о законе об иноагентах
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который подала бывший президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило агентство iPress.ge со ссылкой на пресс-службу президента.
«Закон призван максимально информировать общественность об источниках финансирования организаций, продвигающих интересы иностранных держав. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отозвать конституционный иск», — цитирует пресс-службу агентство iPress.ge.
Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», хотя на него наложила вето президент республики. Тогда этот пост занимала Саломе Зурабишвили. В июле она подала в Конституционный суд иск с требованием отменить закон. Первые слушания прошли в конце августа.
Действие принятого закона распространяется на некоммерческие организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Они обязаны каждый год предоставлять в Минюст декларацию о доходах и расходах. В противном случае им грозят штрафы.
Принятый закон вызвал массовые протесты в Грузии, а оппозиция назвала его «российским». В Кремле заявили, что в настоящее время «общемировой практикой» является борьба со вмешательством иностранных государств во внутреннюю политику. США объявили, что не будут выдавать визы грузинским политикам, проводившим закон об иноагентах.
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