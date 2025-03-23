 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Песков не исключил другие контакты Путина с Трампом помимо официальных

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность дополнительных контактов Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, кроме объявленных официально. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков сообщил, что Путин и Трамп в разговоре не обсуждали личную встречу
Политика
Дмитрий Песков

Зарубин также задал Пескову вопрос, почему с экс-президентом США Джо Байденом Путин в декабре 2021 года говорил по видеосвязи, а с Трампом — по телефону. Пресс-секретарь главы государства назвал это личным решением президентов. Видеомост в случае необходимости также можно организовать очень быстро.

«В целом, если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. По продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств», — охарактеризовал Песков телефонный разговор Путина и Трампа 18 марта.

Трамп провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным 12 февраля 2025 года. Вторая беседа прошла 18 марта. Тогда Трамп назвал разговор «очень хорошим и продуктивным». Главы государств договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре во время украинского конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии
Политика
Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудят урегулирование на Украине
Политика
Песков заявил о работе по согласованию новых переговоров России и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Журналист узнал о планах НХЛ праздновать рекордный гол Овечкина 7 минутСпорт, 13:49
СК заподозрил халатность медиков после удаления матки у роженицы в ХМАООбщество, 13:43
В Москве госпитализировали дирижера Сергея ЖилинаОбщество, 13:35
Лесной пожар в Южной Корее подобрался к буддийскому храму. ВидеоОбщество, 13:30
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 13:05
Стармер призвал иметь план на случай мира на Украине, а не чесать головыПолитика, 13:05
МИД раскрыл, когда новый посол России в США отправится в ВашингтонПолитика, 13:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Песков не исключил другие контакты Путина с Трампом помимо официальныхПолитика, 12:50
Ардашев выиграл масс-старт на чемпионате России, Большунов — пятыйСпорт, 12:49
Мужчина погиб в Курской области при взрыве мины «Колокольчик»Общество, 12:43
Банк России назвал три основных вида дропперовФинансы, 12:25
Гонщик McLaren Пиастри выиграл гонку «Формулы-1» в КитаеСпорт, 12:21
Трамп назвал свои разговоры с Путиным «рациональными»Политика, 12:16