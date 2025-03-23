Песков не исключил другие контакты Путина с Трампом помимо официальных

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность дополнительных контактов Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, кроме объявленных официально. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать», — сказал пресс-секретарь президента.

Зарубин также задал Пескову вопрос, почему с экс-президентом США Джо Байденом Путин в декабре 2021 года говорил по видеосвязи, а с Трампом — по телефону. Пресс-секретарь главы государства назвал это личным решением президентов. Видеомост в случае необходимости также можно организовать очень быстро.

«В целом, если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. По продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств», — охарактеризовал Песков телефонный разговор Путина и Трампа 18 марта.

Трамп провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным 12 февраля 2025 года. Вторая беседа прошла 18 марта. Тогда Трамп назвал разговор «очень хорошим и продуктивным». Главы государств договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре во время украинского конфликта.