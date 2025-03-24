Мошенники научились взламывать «умный дом» для добычи криптовалюты

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мошенники научились взламывать систему «умный дом» для DDoS-атак или добычи криптовалюты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве агентству пояснили, что мошенники могут создать на устройствах «умного дома» единую сеть, зараженную вредоносным программным обеспечением, которая и может стать базой для атак или добычи криптовалюты.



Целью взлома может быть и получение доступа к камерам видеонаблюдения, например, для того, чтобы проверить, находится ли хозяин дома.



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