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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники научились взламывать «умный дом» для добычи криптовалюты

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мошенники научились взламывать систему «умный дом» для DDoS-атак или добычи криптовалюты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве агентству пояснили, что мошенники могут создать на устройствах «умного дома» единую сеть, зараженную вредоносным программным обеспечением, которая и может стать базой для атак или добычи криптовалюты.

Целью взлома может быть и получение доступа к камерам видеонаблюдения, например, для того, чтобы проверить, находится ли хозяин дома.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В связи с этим МВД посоветовало при установке системы «умный дом» ориентироваться на известные компании, являющиеся лидерами рынка. Также нужно уделить внимание паролю, сделав его сложным и уникальным, и следить за обновлениями, устраняющими уязвимости устройств.

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