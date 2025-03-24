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Как защититься от мошенников ,  
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МВД предупредило о мошенничестве с рекламой омоложения для женщин

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники распространяют в Telegram фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Ведомство опубликовало скриншот сообщения с «приглашением женщин Москвы от 27 до 75 лет на омолаживающие процедуры лица бесплатно в качестве модели» и ссылкой. Пост помечен плашкой «мошенники».

«Все приемы мошенников — на месте. Обещается «бесплатная процедура», и, конечно, осталось «только два места», — отметили в управлении МВД.

Там призвали граждан быть максимально аккуратными при поиске медицинских услуг и проверять лицензии, а также отзывы на всех возможных платформах.

МВД предупредило о рассылках с заголовками об окончании военной операции
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Фишинг (англ. fishing — «рыбная ловля») — интернет-афера, целью которой является кража личных данных пользователей, таких как пароли, номера карт и банковских счетов. Мошенники создают подставные сайты, имитирующие страницы известных компаний, надеясь, что пользователи не заметят подделки и введут свои данные.

В середине марта в МВД предупредили о мошенниках, распространяющих в Telegram фишинговые рассылки с громкими заголовками, в том числе об окончании военной операции на Украине.

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