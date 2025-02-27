 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

МВД предупредило о мошенничестве с «тапалками» в Telegram

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали предлагать россиянам, использующим мини-приложения в Telegram, нелегальный способ заработка криптовалюты. Подробности мошеннической схемы приводятся в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

На фоне старта второго сезона компьютерной игры Hamster Kombat мошенники стали активно использовать так называемые тапалки — схемы, которые игроки используют для обмана игровых механизмов с целью получения каких-либо благ, например, дополнительного дохода.

ЦБ ждет жалоб на Hamster Kombat. Что будет во втором сезоне криптоигры
Крипто

Основные мошеннические схемы, используемые мошенниками:

  • Скам-проекты. В таких мошеннических схемах аферисты оформляют игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Игра предусматривает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты, которую якобы можно конвертировать в криптовалюту. Для большего заработка мошенники предлагают жертве за реальные деньги докупить премиум-версию или «усилить» персонажа.
  • Рыбалка. При такой схеме мошенники создают поддельные ресурсы, обещая своей жертве выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелек, что в дальнейшем приводит к компрометации аккаунтов и потере средств со счета.
  • Вредоносное программное обеспечение. В таких случаях мошенники через телеграм-канал внедряют на гаджеты своих жертв вредоносное программное обеспечение, обещая удаленное пополнение криптокошельков.

Криптомошенники в соцсетях стали хитрее. Как не попасться на их уловки
Крипто

Ранее в пресс-службе «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о распространении на облачной платформе GitHub вредоносных программ под видом проектов с открытым исходным кодом.

Как пояснили эксперты центра исследований и анализа угроз Kaspersky GReAT, злоумышленники распространяют вредоносное ПО для кражи конфиденциальных данных и криптовалюты. За время существования схемы аферисты могли похитить около $485 тыс. в биткоинах (по курсу на декабрь 2024 года).

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
МВД Telegram криптовалюта мошенничество мошенники социальные сети
Материалы по теме
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой в криптовалюте
Технологии и медиа
Россиян предупредили о мошенничестве с возвращением Visa и Mastercard
Финансы
В МВД предупредили о мошенничестве с обновлением аккаунта на «Госуслугах»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Суд в Монако аннулировал уголовное дело против миллиардера РыболовлеваОбщество, 17:07
МВД предупредило о мошенничестве с «тапалками» в TelegramФинансы, 16:46
Бывшая российская фигуристка пожаловалась в полицию из-за интимного фотоСпорт, 16:40
Блиновская попросила у суда отсрочку от отбывания наказанияОбщество, 16:40
«Ъ» узнал причину ужесточения меры пресечения для генерала ПоповаПолитика, 16:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 16:33
Переговоры России и США в Стамбуле продлились более шести часовПолитика, 16:31
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Хозяину напавших на ребенка в Сочи собак предъявили обвинениеОбщество, 16:30
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30
Рязанского вице-премьера задержали за взятку через день после увольненияПолитика, 16:24
Власти Украины ограничили выезд за рубеж журналистов и деятелей культурыПолитика, 16:14
Полиция задержала бывших сотрудников USAID из-за акции в конгрессе СШАПолитика, 16:11
Режиссер «Простой просьбы» отказался от джина Райана Рейнолдса в сиквелеВино, 16:10
Путин предупредил спецслужбы о попытке сорвать диалог России и СШАПолитика, 16:04