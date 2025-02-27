МВД предупредило о мошенничестве с «тапалками» в Telegram

Как защититься от мошенников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали предлагать россиянам, использующим мини-приложения в Telegram, нелегальный способ заработка криптовалюты. Подробности мошеннической схемы приводятся в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

На фоне старта второго сезона компьютерной игры Hamster Kombat мошенники стали активно использовать так называемые тапалки — схемы, которые игроки используют для обмана игровых механизмов с целью получения каких-либо благ, например, дополнительного дохода.

Основные мошеннические схемы, используемые мошенниками:

Скам-проекты. В таких мошеннических схемах аферисты оформляют игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Игра предусматривает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты, которую якобы можно конвертировать в криптовалюту. Для большего заработка мошенники предлагают жертве за реальные деньги докупить премиум-версию или «усилить» персонажа.

Рыбалка. При такой схеме мошенники создают поддельные ресурсы, обещая своей жертве выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелек, что в дальнейшем приводит к компрометации аккаунтов и потере средств со счета.

Вредоносное программное обеспечение. В таких случаях мошенники через телеграм-канал внедряют на гаджеты своих жертв вредоносное программное обеспечение, обещая удаленное пополнение криптокошельков.

Ранее в пресс-службе «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о распространении на облачной платформе GitHub вредоносных программ под видом проектов с открытым исходным кодом.

Как пояснили эксперты центра исследований и анализа угроз Kaspersky GReAT, злоумышленники распространяют вредоносное ПО для кражи конфиденциальных данных и криптовалюты. За время существования схемы аферисты могли похитить около $485 тыс. в биткоинах (по курсу на декабрь 2024 года).