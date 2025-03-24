Пушилин заявил об «обнадеживающих сигналах» в Часовом Яре

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Из населенного пункта Часов Яр, где российские военные ведут бои с Вооруженными силами Украины, поступают «обнадеживающие сигналы», заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по Часову Яру, где продолжаются еще городские бои», — сказал Пушилин.





О боях в районе Часова Яра Минобороны России сообщает с начала 2024 года. В июле 2024 года военное ведомство отчиталось о занятии микрорайона «Канал» («Новый») к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. В конце августа в ВСУ заявили, что российские военные контролируют 40% города.



В декабре 2024 года Пушилин сообщил о взятии микрорайона «Северный».



Для российских войск Часов Яр представляет собой потенциальный плацдарм для наступления на Константиновку, Дружковку и Краматорско-Славянскую агломерацию. Он также важен как огневая позиция для дальнобойной артиллерии, работающей на этих направлениях.