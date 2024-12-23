Пушилин сообщил о взятии микрорайона «Северный» в Часовом Яре
Российские войска установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часове Яре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы, но абсолютно точно мы осознаем, что тяжелыми усилиями освобождается Часов Яр. И район «Северный» в самом Часовом Яре, по сути, находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Пушилин.
Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовск (Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в прошлом мае. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска — последних крупных городов под контролем ВСУ в регионе, писала ранее The New York Times (NYT).
О боях в районе Часова Яра Минобороны России сообщает с начала года. В июле военное ведомство отчиталось о занятии микрорайона «Канал» («Новый») к востоку от канала Северский Донец — Донбасс.
Минобороны России за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов, в том числе на часовоярском направлении. Для ВСУ Часов Яр служит ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области.
После 2014 года в пределах Часова Яра располагался штаб АТО (впоследствии операции объединенных сил, ООС), был образован укрепленный район. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году город служил оперативным тылом для группировки ВСУ в Бахмуте (Артемовске), в нем работали ремонтные базы по восстановлению поврежденной бронетехники. Вокруг были возведены несколько оборонительных линий.
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