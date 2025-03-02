Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНР

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Российские военные после взятия под контроль села Улаклы в ДНР ведут бои с Вооруженными силами Украины в населенном пункте Константинополь. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают, и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут. Дальнейшее продвижение также вполне очевидно», — сказал он на видео, размещенном в телеграм-канале.

Пушилин также отметил расширение российской зоны контроля в красноармейском направлении.

Село Константинополь находится в 2 км от села Улаклы, о взятии которого Минобороны сообщило 23 февраля. Оно расположено в Великоновоселковском районе ДНР в 12 км к западу от Курахово. Его взяли подразделения Южной группировки войск.

В тот день российские военные также отчитались о взятии под контроль села Новоандреевка в Волновахском районе региона (15 км от Угледара). Село взяли подразделения группировки войск «Центр».