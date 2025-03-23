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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф вновь заявил, что Путин не собирается захватывать Европу

Сюжет
Военная операция на Украине

Уиткофф вновь заявил, что Путин не собирается захватывать Европу
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Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин не намерен захватывать европейские страны после заключения мирного соглашения. Об этом спецпосланник заявил в эфире Fox News.

«Я просто не вижу, что он хочет захватить всю Европу», — ответил Уиткофф на соответствующий вопрос об опасениях западных стран. Он считает, что и европейцы начинают это понимать.

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Политика
Стив Уиткофф (второй справа)

Накануне спецпосланник также говорил, что у России «100-процентных нет» планов нападать на европейские страны. В феврале такое же мнение выразил и президент США Дональд Трамп.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о возможном плане России атаковать Польшу или Литву. Кроме этого Евросоюз представил Белую книгу, посвященную развитию оборонной промышленности союза, в которой назвал Россию «фундаментальной угрозой» и поставил своей целью ее сдерживание.

Российские власти категорически отрицают возможность военных действий против любой из стран НАТО. По словам Путина, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

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Владимир Путин Европа Стив Уиткофф НАТО
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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