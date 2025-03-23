Уиткофф вновь заявил, что Путин не собирается захватывать Европу

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Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин не намерен захватывать европейские страны после заключения мирного соглашения. Об этом спецпосланник заявил в эфире Fox News.

«Я просто не вижу, что он хочет захватить всю Европу», — ответил Уиткофф на соответствующий вопрос об опасениях западных стран. Он считает, что и европейцы начинают это понимать.

Накануне спецпосланник также говорил, что у России «100-процентных нет» планов нападать на европейские страны. В феврале такое же мнение выразил и президент США Дональд Трамп.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о возможном плане России атаковать Польшу или Литву. Кроме этого Евросоюз представил Белую книгу, посвященную развитию оборонной промышленности союза, в которой назвал Россию «фундаментальной угрозой» и поставил своей целью ее сдерживание.

Российские власти категорически отрицают возможность военных действий против любой из стран НАТО. По словам Путина, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.