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ТАСС узнал, кто представит Россию на «Интервидении»

ТАСС: Россию на «Интервидении» представит Shaman
Shaman представит Россию на «Интервидении», которое пройдет в сентябре в столичном регионе, сообщает ТАСС. Певец выражал готовность участвовать в конкурсе
Shaman&nbsp;(Ярослав Дронов)
Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит заслуженный артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, сообщил источник ТАСС.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой до этого предположил, что представителем России на конкурсе станет один из пяти самых популярных в стране исполнителей.

Сам певец на вопрос об участии в конкурсе отвечал так: «Если страна позовет — пойду» (цитата по «Первый Тульский»).

РБК обратился за комментарием к директору артиста.

33-летний Дронов — уроженец Новомосковска. Родился в семье музыкантов, с четырех лет выступал в вокально-эстрадном коллективе «Ассорти». Окончил музыкальную школу по классу народного пения и Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки по специальности «руководитель народного хора». Высшее образование он получил в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В 2013–2014 годах участвовал в проектах «Фактор А» и «Голос». С 2014-го по 2017-й был солистом группы «Час пик», с 2017 года решил начать сольную карьеру. Известность певцу принесли вышедшие в 2020–2021 годах песни (например, «Ты моя»), но широкую популярность он приобрел в 2022-м, когда выпустил композиции «Встанем», «Я русский», «Ты моя» и др.

В 2023-м Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2024-го. В прошлом году президент присвоил ему звание заслуженного артиста. Летом 2024 года певец попал в санкционный список ЕС.

МИД получит 750 млн руб. на проведение песенного «Интервидения»
Политика
Фото:Zamrznuti tonovi / Shutterstock

«Интервидение» — название исторического конкурса эстрадной песни, который проводился в советское время в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Его организатором в конце 1970-х — начале 1980-х годов была одноименная международная организация, в которую входили вещатели стран социалистического лагеря.

В ноябре 2023 года министр культуры Ольга Любимова рассказала о планах воссоздать «Интервидение». Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст тогда отметил, что конкурс будет свободен от «политических ограничений, влияний». Решение было принято на фоне отстранения российских исполнителей от «Евровидения» — последний раз Россия участвовала в конкурсе в 2021 году.

В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Подмосковье в 2025 году. На это выделили 750 млн руб. из бюджета.

Швыдкой рассказал, что конкурс пройдет в сентябре. По его словам, заявку на участие подали более 20 государств, среди них Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Китай, Киргизия, Куба, а также «ряд стран Ближнего Востока», в том числе Саудовская Аравия.

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