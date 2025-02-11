На участие в конкурсе «Интервидение-2025» подали заявки более 20 стран

Виды Москвы (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Свыше 20 стран мира подтвердили участие в песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Об этом сообщил «РИА Новости» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — сообщил он.

В списке стран — Азербайджан, Беларусь, Бразилия, Китай, Киргизия, Куба, а также «ряд стран Ближнего Востока», в том числе и Саудовская Аравия. Швыдкой полагает, что у конкурса есть большие шансы на удачу.

По мнению специального представителя президента России, «Интервидение» станет ярким культурным событием, где не будут применяться отработанные стандарты, как на «Евровидении».

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение».

По указу целью проведения мероприятия служит развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Точная дата проведения музыкального конкурса не указана.

Председателем организационного комитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательного совета — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В феврале 2022 года организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе. В последний раз страна принимала участие в 2021 году: тогда страну представляла певица Манижа с песней Russian Woman.