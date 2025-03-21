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Политика ,  
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МИД получит 750 млн руб. на проведение песенного «Интервидения»

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock
Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Правительство выделит 750 млн руб., чтобы провести международный музыкальный конкурс «Интервидение» в Москве и Московской области в 2025 году. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба кабмина.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, МИД России получит 750 млн рублей на проведение музыкального конкурса. Мишустин отметил, что контроль за целевым и эффективным использованием средств также возложен на министерства иностранных дел России. Чиновники должны отчитаться перед правительством до 1 февраля 2026 года.

На участие в конкурсе «Интервидение-2025» подали заявки более 20 стран
Общество
Виды Москвы

«Интервидение» — название исторического конкурса эстрадной песни, который проводился в советское время в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Им занималась одноименная международная организация в конце 1970-х — начале 1980-х, куда входили вещатели стран социалистического лагеря.

О планах создания «Интервидения» в ноябре 2023 года заявила министр культуры Ольга Любимова. По словам гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, этот конкурс должен быть свободен от «политических ограничений, влияний».

В феврале 2025 года участие в песенном конкурсе «Интервидение» подтвердили свыше 20 стран мира, в частности, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Китай, Киргизия, Куба, а также «ряд стран Ближнего Востока».

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Михаил Мишустин правительство конкурсы
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