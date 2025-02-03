Путин подписал указ о песенном конкурсе вместо «Евровидения»
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве и Московской области в 2025 году. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
По указу, целью проведения мероприятия служит развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Точная дата проведения музыкального конкурса не указана.
Председателем организационного комитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательного совета — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
О планах создания «Интервидения» в ноябре 2023 года сообщила министр культуры Ольга Любимова. Решение было принято после запрета России принимать участие в конкурсе «Евровидение». В последний раз российские исполнители участвовали в нем в 2021 году.
«Интервидение» — название исторического конкурса эстрадной песни, который проводился в советское время в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Им занималась одноименная международная организация в конце 1970-х — начале 1980-х, куда входили вещатели стран социалистического лагеря.
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст тогда отметил, что конкурс будет свободен от «политических ограничений, влияний». По его словам, «Интервидение» станет «свободной трибуной», с которой смогут выступить исполнители поп-музыки из всех стран.
Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года.
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