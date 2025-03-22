Минобороны сообщило об атаках позиций ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 105 военных в Сумской области

За сутки ВСУ потеряли в Сумской области до 105 военных, а также несколько единиц техники, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

«На белгородском направлении подразделениями группировки [«Север»] нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Михайловская и Осоевка Сумской области», — сказал Якимкин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что украинская сторона потеряла, в том числе, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, инженерную машину разминирования и три артиллерийских орудия.

19 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника. Из украинских регионов с Курской граничит только Сумская область.

9 марта Минобороны отчиталось о взятии под контроль хутора Новенького Сумской области. 12 марта глава Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские войска на отдельных направлениях перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область Украины.

18 марта Минобороны сообщило, что группировка «Север» нанесла поражение штурмовой группе ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды в Сумской области. Тогда ВСУ потеряли около 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, одиннадцать боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

19 марта Минобороны отчиталось об ударах по позициям ВСУ в районе приграничных населенных пунктов Сумской области. Тогда, по оценкам ведомства, украинская сторона потеряла до 70 военных.

Власти Сумской области объявили эвакуацию из ряда приграничных населенных пунктов. В частности, в ночь на 21 марта Сумская районная военная администрация объявила срочную эвакуацию из поселка Краснополье.