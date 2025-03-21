Суд в Петербурге зарегистрировал дело об осквернении могилы Пригожина
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело против Вячеслава Шведова, который в июле 2024 года осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
По данным суда, 21 июля 2024 года Шведов, находясь на территории Пороховского кладбища, наклеил на памятник Пригожина плакат с надписью «Петух», а затем сфотографировался на фоне памятника, держа в руках плакат.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения, максимальное наказание по которой предусматривает арест на срок до трех месяцев.
Лебедева отметила, что подсудность этого дела не относится к районному суду.
Мужчину задержал охранник Пороховского кладбища, тогда полиции он сказал, что осквернившему памятник мужчине 36 лет и он уроженец Воронежской области. По данным «Фонтанки», мужчина был ранее судим за кражу.
Монумент — скульптуру Пригожина и гранитный обелиск — установили на могиле основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище в конце мая 2024 года. В июле того же года неизвестные облили монумент краской.
Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту было десять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
Президент России Владимир Путин, ссылаясь на доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, исключил внешнее воздействие на самолет и заявлял о наличии осколков гранаты в телах погибших. Он также называл Пригожина талантливым бизнесменом и «человеком сложной судьбы».
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