 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

Суд в Петербурге зарегистрировал дело об осквернении могилы Пригожина

Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Фото: Александр Гальперин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Александр Гальперин / NEWS.ru / Global Look Press

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело против Вячеслава Шведова, который в июле 2024 года осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По данным суда, 21 июля 2024 года Шведов, находясь на территории Пороховского кладбища, наклеил на памятник Пригожина плакат с надписью «Петух», а затем сфотографировался на фоне памятника, держа в руках плакат.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения, максимальное наказание по которой предусматривает арест на срок до трех месяцев.

Лебедева отметила, что подсудность этого дела не относится к районному суду.

Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»
Политика
Александр Лукашенко

Мужчину задержал охранник Пороховского кладбища, тогда полиции он сказал, что осквернившему памятник мужчине 36 лет и он уроженец Воронежской области. По данным «Фонтанки», мужчина был ранее судим за кражу.

Монумент — скульптуру Пригожина и гранитный обелиск — установили на могиле основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище в конце мая 2024 года. В июле того же года неизвестные облили монумент краской.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту было десять человек, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Президент России Владимир Путин, ссылаясь на доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, исключил внешнее воздействие на самолет и заявлял о наличии осколков гранаты в телах погибших. Он также называл Пригожина талантливым бизнесменом и «человеком сложной судьбы».

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Евгений Пригожин уголовное дело осквернение памятника Санкт-Петербург кладбище памятник
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
Материалы по теме
В Иркутске появился памятник Пригожину и Уткину
Политика
Япония сняла санкции с матери Евгения Пригожина
Политика
В Африке открыли памятник Пригожину и Уткину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 17:35
Эрдоган назвал «уличным терроризмом» протесты в связи с арестом ИмамоглуПолитика, 19:01
Суд в Петербурге зарегистрировал дело об осквернении могилы ПригожинаПолитика, 18:54
Экс-премьеру Франции прислали письмо с патроном и угрозамиПолитика, 18:45
Путин обсудил с эмиром Катара сотрудничество на Ближнем ВостокеПолитика, 18:34
В СПЧ назвали сложности трудоустройства получивших инвалидность военныхПолитика, 18:33
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиПолитика, 18:32
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трампу понравилось «секретное предложение» короля ВеликобританииПолитика, 18:17
Вильфанд пообещал москвичам «температурные качели» днем и ночьюОбщество, 18:16
Глава ЦБ пригрозила жесткими санкциями за нарушение стандарта ипотекиНедвижимость, 18:13
Орбан заявил, что европейские лидеры осознали поражение УкраиныПолитика, 18:11
В США зафиксировали бум растворимого кофеВино, 18:06
Мешки с радиоактивным песком с «Фукусимы» будут выносить роботыОбщество, 17:58
Игрок «Автомобилиста» избежал наказания за нанесение травмы капитану СКАСпорт, 17:49