Суд в Петербурге зарегистрировал дело об осквернении могилы Пригожина

Фото: Александр Гальперин / NEWS.ru / Global Look Press

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело против Вячеслава Шведова, который в июле 2024 года осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По данным суда, 21 июля 2024 года Шведов, находясь на территории Пороховского кладбища, наклеил на памятник Пригожина плакат с надписью «Петух», а затем сфотографировался на фоне памятника, держа в руках плакат.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения, максимальное наказание по которой предусматривает арест на срок до трех месяцев.

Лебедева отметила, что подсудность этого дела не относится к районному суду.



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