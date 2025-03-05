Лукашенко рассказал, как не допустил Пригожина «к ядерной кнопке»

Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» «рвался к ядерной кнопке», но эта цель оказалась недостижимой. Белорусский лидер убедил в этом Пригожина, и тот развернул колонны

Александр Лукашенко (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Белорусский президент Александр Лукашенко смог убедить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить продвижение колонн в 2023 году, объяснив, что тот не добьется своих целей по захвату «ядерной кнопки». Об этом Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. <...> Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. <...> Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Пригожин «должен был понимать, что его не только Россия, но и американцы, англичане уничтожат». Он добавил, что был готов направить на защиту Москвы лучшие боевые спецподразделения Белоруссии.

Впоследствии действия белорусского лидера, по его словам, высоко оценили на Западе, в том числе спецслужбы США и Великобритании.

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