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Политика ,  
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NBC узнал о планах Байдена вернуться в политику, чтобы помочь Демпартии

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден сообщил некоторым лидерам Демократической партии о планах собирать деньги, участвовать в предвыборной кампании и делать все необходимое, чтобы демократы вернули утраченные политические позиции. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в окружении экс-президента.

По их словам, на прошлой неделе Байден встретился с председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь.

Телеканал отмечает, что предложение Байдена пока не нашло отклика, многие партийные функционеры указали на связь экс-главы государства с поражением демократов на выборах 2024 года и назвали его, «скорее, символом прошлого партии, чем ее будущего». «Кому захочется, чтобы Джо Байден вернулся в игру?» — сказал NBC один из главных сторонников бывшего президента.

По данным телеканала на март, популярность Демократической партии упала до рекордно низкого уровня. Только 27% зарегистрированных избирателей заявили, что положительно относятся к партии, — это стало самым низким показателем за всю историю опросов NBC с 1990 года.

Опрос CNN также показал самый низкий уровень популярности Демократической партии среди американцев в истории опросов телеканала с 1992 года. Лишь 29% граждан одобрили деятельность демократов.

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Фото:David Silverman / Getty Images

Байден изначально был кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2024 года. Однако он вышел из гонки после неудачных дебатов с победившим республиканцем Дональдом Трампом. Вместо Байдена в гонку вступила занимавшая на тот момент должность вице-президента Камала Харрис.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Байдена в том, что тот спал, пока его жена Джилл руководила страной. По его словам, это привело страну к «катастрофической» ситуации в экономике, в частности, к дефициту в торговле, который достигает триллиона долларов.

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Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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