NBC: популярность Демократической партии США упала до минимума за 35 лет

Популярность демократов в США упала до минимума за десятилетия

Исследователи за 35 лет не фиксировали столь мало сторонников Демпартии, сообщает NBC. В то же время избиратели-демократы ждут от своих конгрессменов отсутствия компромиссов с республиканцами и Трампом

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Демократическая партия США опустилась на рекордно низкий уровень одобрения среди американских избирателей, положительные эмоции она вызывает у 27% опрошенных, еще 7% рассказали об «очень положительном» отношении, следует из результатов опроса NBC.

Как отмечает телеканал, так мало избирателей партию не поддерживали за все время опросов NBC, которые начали проводить в 1990-м.

Большинство избирателей (55%) рассказали о негативном отношении к Демократической партии, в том числе 38% назвали эти взгляды «крайне» негативными.

Исследование провели среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в начале марта через телефонные интервью и онлайн-опрос.

Отчасти падение рейтинга обусловлено поражением демократки Камалы Харрис на выборах. Теперь, в отличие от первого президентского срока Дональда Трампа, избиратели-демократы ждут от партии более жесткого отстаивания своих позиций вместо поиска компромиссов: если в 2017 году 59% демократов хотели достижения консенсуса путем компромиссов, то теперь настроения полностью изменились и 65% готовы пожертвовать двухпартийным сотрудничеством.

В то же время, и Республиканская партия теряет сторонников: негативно к ней относятся 49% всех американских избирателей, позитивно — 39%. Однако при выборке из избирателей, традиционно голосующих за демократов, о негативном отношении к своей партии рассказали 20%, тогда как среди избирателей-республиканцев недовольных положением дел нашлось меньше — 10%.

NBC напоминает, что даже рекордно низкий результат демократов все еще выше антирекорда республиканцев 2013 года, когда в симпатиях к ним признались только 22% опрошенных. Несмотря на это, в 2014 году Республиканская партия одержала решительную победу на промежуточных выборах в палату представителей, ее результат стал лучшим за почти столетие.

«С такими цифрами Демократическая партия не нуждается в ребрендинге. Ей нужна перезагрузка», — оценил демократический социолог Джефф Хорвитт из Hart Research Associates, который проводил опрос вместе с республиканским социологом Биллом Макинтурфом из Public Opinion Strategies.