Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена, пока тот спал
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил бывшего главу государства Джо Байдена в том, что тот спал, пока его жена руководила страной. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — пообещал Вэнс (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, это привело страну к «катастрофической» ситуации в экономике, в частности, к дефициту в торговле, который достигает триллиона долларов. В связи с этим новый президент США Дональд Трамп намерен сменить бывший курс.
«Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США», — сказал вице-президент.
Во время предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах в июне 2024 года Байден объяснил свой провал усталостью и тем, что «чуть не уснул на сцене».
В августе 2021 года в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом Байден неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами и опущенной головой.
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