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Политика ,  
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Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена, пока тот спал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил бывшего главу государства Джо Байдена в том, что тот спал, пока его жена руководила страной. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — пообещал Вэнс (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, это привело страну к «катастрофической» ситуации в экономике, в частности, к дефициту в торговле, который достигает триллиона долларов. В связи с этим новый президент США Дональд Трамп намерен сменить бывший курс.

«Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США», — сказал вице-президент.

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Во время предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах в июне 2024 года Байден объяснил свой провал усталостью и тем, что «чуть не уснул на сцене».

В августе 2021 года в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом Байден неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами и опущенной головой.

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Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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