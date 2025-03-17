Опрос CNN показал рекордно низкий рейтинг демократов среди американцев
Популярность Демократической партии США среди американцев упала до исторического минимума, следует из результатов опроса телеканала CNN, проведенного SSRS (исследовательская компания, которая специализируется на проведении социологических и маркетинговых опросов).
Как показал опрос, лишь 29% граждан одобряют деятельность демократов, что является самым низким показателем в истории опросов CNN с 1992 года. Для сравнения: рейтинг Республиканской партии сейчас составляет 36%.
Одной из причин снижения рейтинга демократов CNN называет разочарование самих сторонников партии. Только 63% демократов и близких к ним независимых избирателей положительно оценивают партию, тогда как в начале президентства Джо Байдена таких было 81%. Большинство демократически настроенных избирателей (57%) требуют жесткого противостояния республиканцам, а не компромиссов.
Внутри партии также нет единого лидера, способного сплотить электорат, отмечает телеканал. Среди потенциальных фигур выделяются Александрия Окасио-Кортес (10%), Камала Харрис (9%) и Берни Сандерс (8%), но треть опрошенных вообще не смогли назвать достойного представителя.
Почти половина американцев считает политику обеих партий слишком радикальной. В то же время независимые избиратели все меньше доверяют как демократам (19%), так и республиканцам (20%).
Результаты опроса, которые опубликовала 16 марта телекомпания NBC, также показали рекордно низкий уровень одобрения Демократической партии США среди американских избирателей.
По данным NBC, демократов поддерживают 27% американцев, еще 7% относятся к ним «очень положительно» — худший результат с 1990 года. Негативное отношение выразили 55% респондентов, 38% — «крайне» отрицательное.
Падение популярности связано в том числе с поражением на президентских выборах демократки Камалы Харрис. Теперь, по информации NBC, 65% демократов требуют жесткой позиции вместо компромиссов с республиканцами (в 2017 году таких было 41%).
Республиканцы тоже теряют поддержку, отмечает телекомпания: против них 49% избирателей, за — 39%.
«С такими цифрами Демократическая партия не нуждается в ребрендинге. Ей нужна перезагрузка», — заявил демократический социолог Джефф Хорвитт, который проводил опрос вместе с республиканским коллегой из Public Opinion Strategies.
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