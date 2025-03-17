Опрос CNN показал рекордно низкий рейтинг демократов среди американцев

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Популярность Демократической партии США среди американцев упала до исторического минимума, следует из результатов опроса телеканала CNN, проведенного SSRS (исследовательская компания, которая специализируется на проведении социологических и маркетинговых опросов).

Как показал опрос, лишь 29% граждан одобряют деятельность демократов, что является самым низким показателем в истории опросов CNN с 1992 года. Для сравнения: рейтинг Республиканской партии сейчас составляет 36%.

Одной из причин снижения рейтинга демократов CNN называет разочарование самих сторонников партии. Только 63% демократов и близких к ним независимых избирателей положительно оценивают партию, тогда как в начале президентства Джо Байдена таких было 81%. Большинство демократически настроенных избирателей (57%) требуют жесткого противостояния республиканцам, а не компромиссов.

Внутри партии также нет единого лидера, способного сплотить электорат, отмечает телеканал. Среди потенциальных фигур выделяются Александрия Окасио-Кортес (10%), Камала Харрис (9%) и Берни Сандерс (8%), но треть опрошенных вообще не смогли назвать достойного представителя.

Почти половина американцев считает политику обеих партий слишком радикальной. В то же время независимые избиратели все меньше доверяют как демократам (19%), так и республиканцам (20%).

Результаты опроса, которые опубликовала 16 марта телекомпания NBC, также показали рекордно низкий уровень одобрения Демократической партии США среди американских избирателей.

По данным NBC, демократов поддерживают 27% американцев, еще 7% относятся к ним «очень положительно» — худший результат с 1990 года. Негативное отношение выразили 55% респондентов, 38% — «крайне» отрицательное.

Падение популярности связано в том числе с поражением на президентских выборах демократки Камалы Харрис. Теперь, по информации NBC, 65% демократов требуют жесткой позиции вместо компромиссов с республиканцами (в 2017 году таких было 41%).

Республиканцы тоже теряют поддержку, отмечает телекомпания: против них 49% избирателей, за — 39%.

«С такими цифрами Демократическая партия не нуждается в ребрендинге. Ей нужна перезагрузка», — заявил демократический социолог Джефф Хорвитт, который проводил опрос вместе с республиканским коллегой из Public Opinion Strategies.