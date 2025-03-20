 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белый дом обвинил Байдена в убийстве 8 млн куриц и «яичном кризисе»

Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед своим уходом убила почти 8 млн куриц по всей стране, что вызвало перебои поставок и рост цен на продукцию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала Левитт. Она добавила, что возникший в США «яичный кризис» — это «кризис Джо Байдена».

К посту Левитт прикрепила график с числом домашней птицы, отбракованной из-за заражения птичьим гриппом. На нем видно, что в декабре и январе — перед инаугурацией президента США Дональда Трампа — были два резких скачка по числу зараженных животных.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз работают над решением этой проблемы.

Финляндия отказалась поставлять яйца США
Экономика
Фото:Paul Williams / imagebroker.com / Global Look Press

Эпидемия птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года в США погибли более 20 млн кур-несушек, привела к нехватке яиц и резкому скачку цен на них в стране. В конце прошлого месяца, сообщил американский Минсельхоз, средняя цена за 12 яиц в штатах Среднего Запада составила $8,41, что является рекордным показателем.

По данным телекомпании Yle, ранее США импортировали яйца в том числе из Канады, но из-за торговой войны, объявленной Трампом, эксперты не ожидают увеличения импорта.

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России

Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией

В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Джо Байден США рост цен мясо курицы Кэролайн Левитт
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трамп лишил детей Байдена государственной охраны
Политика
Трамп назвал недействительными помилования Байдена из-за автоподписей
Политика
Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена, пока тот спал
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в Центральной РоссииОбщество, 04:26
Трамп нажал на «красную кнопку» в Овальном кабинете и объяснил, зачемПолитика, 04:20
Белоусов рассказал о новых вооружениях российского подводного флотаПолитика, 04:08
В Ленобласти сухогруз с людьми на борту оторвался от причалаОбщество, 03:40
Зеленский подтвердил обсуждение с Трампом судьбы Запорожской АЭСПолитика, 03:19
Белый дом обвинил Байдена в убийстве 8 млн куриц и «яичном кризисе»Политика, 03:13
Минздрав ответил на данные об увеличении срока приезда скорой к пациентамОбщество, 03:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВОПолитика, 02:36
В США допустили управление украинскими АЭС без отправки войскПолитика, 02:31
Зеленский выступил против «Берлина» по линии соприкосновенияПолитика, 02:12
СК завел дело после нападения собак на женщину с ребенком в БратскеОбщество, 01:50
Лондон отверг остановку поставок оружия Украине на время перемирияПолитика, 01:36
В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на УкраинеПолитика, 01:23
С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали ₽4,1 млрдОбщество, 00:53