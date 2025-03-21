Григорий Карасин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин лично подбирал переговорщиков от России для консультаций с США в Эр-Рияде, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».



В Эр-Рияде 24 марта пройдут экспертные консультации представителей России и США. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.



«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», — заявил Песков.





75-летний Карасин вошел в Совет Федерации в качестве представителя от Сахалинской области в 2019 году, до 2021 года занимал должность первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Затем возглавил комитет по международным делам. С 2005 года и до прихода в Совфед был заместителем министра иностранных дел России и курировал вопросы отношений со странами СНГ. Работал в структурах МИДа с 1970-х.

70-летний генерал Беседа возглавлял 5-ю службу ФСБ, которая занимается оперативной информацией и международными связями, с 2009 года. В феврале 2014 года находился в Киеве, отвечал за защиту российского посольства и других учреждений страны в украинской столице.

18 марта между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли вторые телефонные переговоры с момента прихода последнего на должность. Первые были 12 февраля, после них 18 февраля прошла первая очная встреча представителей США и России в Эр-Рияде, где стороны затронули вопросы и Украины, и восстановления двусторонних отношений. 27 февраля состоялись консультации сторон в Стамбуле, на которых обсуждались вопросы нормализации работы дипмиссий.