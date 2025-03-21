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Военная операция на Украине ,  
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СК завершил дело приказавшего обстрелять пляж в Севастополе командира ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: СК России
Фото: СК России

Российские следователи завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Курске.

«Дается правовая оценка и действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. По одному из таких уголовных дел расследование завершено: обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, 23 июня 2024 года Карпуша приказал украинским военным обстрелять пляж черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения разной степени тяжести. Карпуша объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным Минобороны, Севастополь атаковали с помощью пяти ракет ATACMS с кассетными боевыми частями около 12:15. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Осколки упали в прибрежной зоне микрорайона Учкуевка в северной части Севастополя, где расположен один из крупнейших пляжей. Несколько человек пострадали в районе поселка Любимовка к северу от города. Одна из ракет в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над городом.

В МИД России пообещали добиться международной реакции на произошедшее. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Украина «специально выбирает для ударов места массового скопления людей» и это преступление.

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Севастополь пляж Следственный комитет уголовное дело Украина ВСУ
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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