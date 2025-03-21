СК завершил дело приказавшего обстрелять пляж в Севастополе командира ВСУ
Российские следователи завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Курске.
«Дается правовая оценка и действиям лиц, причастных к ударам по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. По одному из таких уголовных дел расследование завершено: обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше», — сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, 23 июня 2024 года Карпуша приказал украинским военным обстрелять пляж черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения разной степени тяжести. Карпуша объявлен в международный розыск и заочно арестован.
По данным Минобороны, Севастополь атаковали с помощью пяти ракет ATACMS с кассетными боевыми частями около 12:15. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Осколки упали в прибрежной зоне микрорайона Учкуевка в северной части Севастополя, где расположен один из крупнейших пляжей. Несколько человек пострадали в районе поселка Любимовка к северу от города. Одна из ракет в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над городом.
В МИД России пообещали добиться международной реакции на произошедшее. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Украина «специально выбирает для ударов места массового скопления людей» и это преступление.
Читайте РБК в Telegram.
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов