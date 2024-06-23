Число пострадавших при ударе ATACMS по Севастополю достигло 124
124 человека пострадали из-за ракетного обстрела Севастополя, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Губернатор Михаил Развожаев ранее сообщал о трех погибших.
Среди пострадавших — 27 детей, уточнили в Минздраве.
На месте атаки работают более 20 бригад скорой помощи. Для оказания помощи пострадавшим привлечены врачи из других регионов. «В больницах Севастополя организовывается дежурство медицинских психологов — они оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам», — рассказал Кузнецов.
Ситуацию с оказанием медпомощи раненым взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Днем российские силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем и акваторией Черного моря. Осколки ракет упали в прибрежной зоне, произошло возгорание жилого дома и леса у пансионата «Лазурь». Как уточнило Минобороны России, Севастополь был атакован ракетами ATACMS. По данным ведомства, в результате воздействия ПВО одна из них «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом.
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