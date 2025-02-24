ЕС утвердил новый пакет санкций против России
Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России в день третьей годовщины начала военной операции на Украине, говорится в сообщении Европейского совета.
В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российский СМИ, в том числе «Красная Звезда», 78 судов из «теневого флота», а также 13 банков.
В сообщении говорится, что Евросоюз впервые вводит запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС).
Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров — химикатов, некоторых видов пластмасс и резины, а также на импорт первичного алюминия.
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