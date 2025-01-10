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Вышедший из порта в России танкер с нефтью лег в дрейф на Балтике

Танкер, вышедший 6 января из Усть-Луги, лег в дрейф к северу от немецкого острова Рюген. Утечки топлива нет, судно взяли на буксир
Неуправляемый&nbsp;нефтяной&nbsp;танкер&nbsp;Eventin&nbsp;на побережье острова Рюген, Германия, 10 января 2025 года
Неуправляемый нефтяной танкер Eventin на побережье острова Рюген, Германия, 10 января 2025 года (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Нефтяной танкер Eventin, который вышел из российского порта Усть-Луга, дрейфует в Балтийском море к северу от немецкого острова Рюген, передает ZDF со ссылкой на экстренные службы.

Танкер под флагом Панамы длиной 274 м и шириной 48 м перевозит около 99 тыс. т нефти. Он направлялся в Порт-Саид в Египте, следует из данных сервиса отслеживания судов Vesselfinder. 6 января судно вышло из Усть-Луги, в пункт назначения должно было прибыть 24 января.

В экстренных службах сообщили, что судно герметично и угрозы выброса нефти с него нет. Танкер взят на буксир. Эвакуация экипажа не потребовалась.

Для зоны, где находится танкер, объявлено штормовое предупреждение.

На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута
Общество

В Балтийском море в конце прошлого года произошел обрыв нескольких пролегающих по дну кабелей. В частности, в декабре был поврежден электрокабель Estlink 2, соединяющий энергосети Финляндии и Эстонии. В связи с аварией был задержан танкер Eagle S под флагом Островов Кука; по данным Marine Traffic, он направлялся из Санкт-Петербурга в Египет. На дне обнаружили следы якоря, который мог опустить Eagle S.

На фоне этого и других инцидентов с повреждением кабелей в НАТО объявили о решении усилить присутствие в балтийской акватории.

15 декабря в районе Керченского пролива в Черном море потерпели крушение два российских танкера с мазутом — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один из членов экипажа первого танкера погиб. Причиной ЧП стали сильный ветер и шторм. Суда перевозили более 9 тыс. т мазута, произошло загрязнение им акватории и побережий Краснодарского края и Крыма.

Ликвидация последствий разлива продолжается по сей день. В акватории Керченского пролива было обследовано свыше 1,5 тыс. км и собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. В Краснодарском крае на берегу было собрано 155 тыс. т загрязненного грунта.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Балтийское море танкер дрейф судов
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