СК назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на Курскую область

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Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) является одним из организаторов атак дронов на Курскую область и другие регионы России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Курске.

По данным следствия, организаторами атак с применением дронов на Курскую область и другие регионы России также являются бывший командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Следственный комитет заочно предъявил им обвинение, они объявлены в розыск.

Также на совещании Бастрыкину доложили о работе с жителями Курской области, пострадавшими в результате действий военных ВСУ. Потерпевшими признаны 43 тыс. человек. Жители региона рассказали, что ВСУ запрещали им эвакуироваться, используя гражданских в качестве живого щита. По фактам преступлений в Курской области возбудили 736 уголовных дел.

В октябре 2023 года Следственный комитет заочно предъявил Буданову обвинение в совершении террористических атак на территории России. Как считают в ведомстве, глава ГУР Украины причастен к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года «более 100 ударов с воздуха» с помощью дронов по территории России.

В декабре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по статье о теракте. По версии следствия, начальник ГУР был организатором теракта на Крымском мосту, публично выступал с угрозами в адрес граждан России, а также не раз анонсировал теракты и диверсии.

Николай Олещук был уволен с должности командующего Воздушными силами ВСУ в августе 2024 года после крушения первого американского истребителя F-16. В сентябре 2023 года был объявлен в розыск по делу о террористической атаке дронов.

Алексей Неижпапа появился в базе розыска МВД России в сентябре 2023 года, является фигурантом дела о теракте.