Киев ответил на сообщения о словах Буданова об угрозе Украине

Кирилл Буданов (Фото: Руслан Каниука / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что без переговоров на Украине могут запуститься «опасные процессы для существования Украины», не соответствуют действительности. Об этом заявили в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украины.

В украинской разведке сообщили, что любые слухи в военной ситуации «могут искажать в своих интересах» «отдельные политические деятели».

Там добавили, что встреча Буданова проходила в Верховной раде в закрытом режиме, а то, что он говорил, проходит под грифом секретности.

В управлении разведки добавили, что распространение информации о содержании секретных совещаний «вредит безопасности государства».

О прогнозах Буданова ранее писала «Украинская правда» со ссылкой на источник. Издание указывало, что так глава разведки ответил на вопрос «Сколько еще времени есть?». Он в ответ указал, что если до лета не начнутся серьезные переговоры, то для существования Украины могут начаться опасные процессы.