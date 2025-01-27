Киев ответил на сообщения о словах Буданова об угрозе Украине
Слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что без переговоров на Украине могут запуститься «опасные процессы для существования Украины», не соответствуют действительности. Об этом заявили в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украины.
В украинской разведке сообщили, что любые слухи в военной ситуации «могут искажать в своих интересах» «отдельные политические деятели».
Там добавили, что встреча Буданова проходила в Верховной раде в закрытом режиме, а то, что он говорил, проходит под грифом секретности.
В управлении разведки добавили, что распространение информации о содержании секретных совещаний «вредит безопасности государства».
О прогнозах Буданова ранее писала «Украинская правда» со ссылкой на источник. Издание указывало, что так глава разведки ответил на вопрос «Сколько еще времени есть?». Он в ответ указал, что если до лета не начнутся серьезные переговоры, то для существования Украины могут начаться опасные процессы.
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