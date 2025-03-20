В ЕС сочли стратегической ошибкой временное прекращение огня на Украине

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Временное прекращение огня на Украине является стратегической ошибкой, поскольку такое развитие событий может позволить России укрепиться и снова атаковать. Такое мнение высказал глава Европейского совета Антониу Кошта, передает португальский телеканал RTP.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — сказал Кошта.

Он также отметил, что ценит усилия, которые США прилагают для привлечения России к переговорам, однако, по мнению европейского политика, российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства.

18 марта 2025 года президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом договорились о 30-дневном перемирии с Украиной. Оно предусматривает прекращение ведения огня по энергетике и инфраструктуре обеих стран. Также Россия и США намерены создать экспертные группы, чтобы продолжить «усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме».

Владимир Путин, комментируя достигнутые в Джидде по итогам переговоров украинской и американской делегаций соглашения, позитивно воспринял идею о прекращении огня, но озвучил нюансы: например, по его мнению, стоит прояснить судьбу украинских военных в Курской области. Он также поинтересовался, продолжится ли на Украине мобилизация с поставками ей оружия в этот период.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров, заявил, что для выполнения условий Россия должна перестать выдвигать условия. Он также предположил, что на перемирие потребуется больше времени, чем предполагаемые 30 дней.